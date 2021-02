Роналду первым в мире набрал более 500 млн подписчиков в соцсетях

Форвард туринского Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду набрал в социальных сетях более 500 млн подписчиков.

Футболист стал первым человеком в мире, кому покорилось такое достижение.

В Instagram за жизнью 36-летнего португальца следит 261 млн пользователей, на его официальную страницу в Facebook подписаны 148 млн, а в Twitter — 91 млн.

Cristiano Ronaldo has now passed 500 million followers across his Instagram, Facebook and Twitter accounts

He’s the first person to reach that mark on social media pic.twitter.com/2qC4Jgl1jQ

— B/R Football (@brfootball) February 12, 2021