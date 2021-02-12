PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Роналду первым в мире набрал более 500 млн подписчиков в соцсетях

Форвард туринского Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду набрал в социальных сетях более 500 млн подписчиков.

Криштиану Роналду

Футболист стал первым человеком в мире, кому покорилось такое достижение.

В Instagram за жизнью 36-летнего португальца следит 261 млн пользователей, на его официальную страницу в Facebook подписаны 148 млн, а в Twitter — 91 млн.

Роналду перебрался в Турин летом 2018 года из мадридского Реала. Сейчас портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость действующего победителя чемпионата Европы и Лиги наций в €60 млн.

Читайте
Без Месси: L'Equipe назвал символическую сборную 2020 года

В январе Роналду стал первым человеком в мире, на кого в социальной сети Instagram подписалось 250 млн.

По этому показателю футболист бьянконери уступает только официальному аккаунту Instagram, за которым следят 382 млн.

В топ-10 самых популярных аккаунтов этой соцсети также вошла страница капитана каталонской Барселоны и сборной Аргентины Лионеля Месси.

Источник: Bleacher Report

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка