Роналду первым в мире набрал более 500 млн подписчиков в соцсетях

Форвард туринского Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду набрал в социальных сетях более 500 млн подписчиков.

Футболист стал первым человеком в мире, кому покорилось такое достижение.

В Instagram за жизнью 36-летнего португальца следит 261 млн пользователей, на его официальную страницу в Facebook подписаны 148 млн, а в Twitter — 91 млн.

Cristiano Ronaldo has now passed 500 million followers across his Instagram, Facebook and Twitter accounts He’s the first person to reach that mark on social media pic.twitter.com/2qC4Jgl1jQ — B/R Football (@brfootball) February 12, 2021

Роналду перебрался в Турин летом 2018 года из мадридского Реала. Сейчас портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость действующего победителя чемпионата Европы и Лиги наций в €60 млн.

В январе Роналду стал первым человеком в мире, на кого в социальной сети Instagram подписалось 250 млн.

По этому показателю футболист бьянконери уступает только официальному аккаунту Instagram, за которым следят 382 млн.

В топ-10 самых популярных аккаунтов этой соцсети также вошла страница капитана каталонской Барселоны и сборной Аргентины Лионеля Месси.