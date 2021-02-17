В первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2020/21 донецкий Шахтер на выезде сыграет с тель-авивским Маккаби. Встреча состоится 18 февраля в Тель-Авиве на арене Блумфилд Стэдиум.

Начало матча в 22.00 по киевскому времени.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 2, на платформах Oll.tv и MEGOGO (Volia Football 1). Также игру будет транслировать российский канал Матч! Футбол 3.

В повторе игру можно будет посмотреть 19 февраля в 11.20 на канале Футбол 1, а также в 18.30 на Футбол 2.

Горняки впервые сыграют в еврокубках с израильским клубом. Маккаби из украинских клубов встречалось в официальных матчах только с киевским Динамо, но в четырех матчах не одержало ни одной победы.

Интересно, что Маккаби и Шахтер составили единственную пару 1/16 финала ЛЕ с двумя действующими чемпионами своих стран.

Ответный матч команд состоится 25 февраля в Киеве на стадионе НСК Олимпийский.

Фото: FC Shakhtar