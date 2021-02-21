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Факты / Спорт
Ольга Тетеріна |

Назван победитель Australian Open 2021 года

Первая ракетка мира Новак Джокович стал победителем Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) в Мельбурне. Он обыграл представителя Российской Федерации Даниила Медведева в финале.

Джокович

Встреча длилась 1 час и 54 минуты. Джокович в трех сетах нанес поражение россиянину Дмитрию Медведеву со счетом 7:5, 6:2, 6:2.

Для серба эта победа на Australian Open стала девятой в карьере — это рекорд турнира. По общему количеству “Шлемов” Джокович сократил до двух отставание от рекордсменов Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.

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Призовой фонд турнира составил $55,2 млн.

Свитолина потерпела поражение

Украинская теннисистка Элина Свитолина потерпела поражение в последней игре и вылетела из турнира Australian Open. Украинка встретилась в 1/8 финала с американкой Джессикой Пегула.

Хотя первый матч Свитолиной на Australian Open был победным — она ​​одолела чешку Марию Боузкову. После этого первая ракетка Украины выиграла в поединке с американкой Кори Гауфф.

Источник: AusOpen

Фото: Getty Images

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