Игорь Левченко: как сложилась карьера многообещающего голкипера

Игорь Левченко – основной вратарь команды Юрия Калитвинцева, победившей на домашнем чемпионате Европы-2009 среди юношей (U-19), который проходил в Донецке и Мариуполе.

Он отстоял все пять поединков на турнире, три из них на ноль, включая финал со звездной Англией, в составе которой играли будущие полуфиналисты ЧМ-2018 Кайл Уокер и Киран Триппье.

Многообещающему голкиперу родом из Донецка пророчили блистательную карьеру, однако судьба не была благосклонной к Игорю. В тридцатилетний юбилей вратаря Факты ICTV связались с Левченко, который последние три года карьеры провел в Финляндии, Швеции и Грузии, и сейчас находится в поисках клуба.

Сегодня у молодежи больше возможностей, чем было у нас

— 23 февраля вам исполняется 30. Подведите промежуточные итоги вашей карьеры. Довольны ли тем, как она сложилась?

— Естественно, хотелось бы достичь большего, глупо это отрицать. Где-то я сам совершал ошибки, где-то было мало доверия со стороны тренеров, а иногда ситуации складывались не в мою пользу.

На ранних этапах карьеры я мог оказаться в других командах, после того же самого чемпионата Европы, но не сложилось.

Расстроен ли я этим? Не могу сказать. Я пережил массу положительных эмоций в своей спортивной жизни и трезво подхожу к вопросу. Не всегда удается достичь желаемого и далеко не всегда все зависит от тебя.

— Игорь, в 2009 году вы стали чемпионом Европы по футболу среди юношей (U-19). Кто бы мог тогда подумать, что этот турнир станет вершиной вашей карьеры.

— Этот турнир останется в памяти на всю жизнь. Он проходил в моем родной городе. Я мечтал попасть в сборную, чтобы побывать на этом турнире. Так сложилась, что я не только попал, но и принимал участие во всех играх. Но жизнь еще продолжается, карьеру я не оканчиваю и все еще впереди. Я с оптимизмом смотрю в будущее.

— Вспомните финал с Англией, в составе которой играли будущие полуфиналисты ЧМ-2018 Кайл Уокер и Киран Триппье.

— На тот момент мы не знали, на какую орбиту они взлетят (улыбается). Если честно, я их не запомнил. А вот Дэнни Уэлбека хорошо помню. Я на нем привез пенальти в свои ворота в игре группового этапа. Уэлбек, к слову, тоже побывал на Чемпионате мира, но в Бразилии, и был основным игроком сборной Англии на нашем Евро-2012.

На то время на фамилии никто не обращал внимания. Я вспоминаю слова Юрия Калитвинцева накануне чемпионата. Он сказал: Не имеет значение, кто против тебя играет. Ребята такого же возраста, как и вы. Вы должны выйти и обыграть их.

Это уже со временем, глядя на фамилии, понимаешь, кого обыграли. Но я не сказал бы, что наше поколение не выстрелило или чем-то уступало англичанам. У нас тоже есть ребята, которые играли в национальной сборной: Богдан Бутко, Денис Гармаш, Сергей Рыбалка, Сергей Кривцов и Евгений Шахов до сих пор туда вызываются. Кирилл Петров, Сергей Логинов, Максим Белый, Игорь Чайковский продолжают играть на высоком уровне.

— Если сравнить вашу команду и генерацию нынешних чемпионов мира U-20, какое поколение талантливее?

— С их чемпионства прошло всего 1,5 года, поэтому рано проводить параллели, но у этих ребят точно больше возможностей проявить себя. Вспомните, какая была конкуренция в высшей лиге. Помимо Динамо и Шахтера, Днепр и Металлист были на сумасшедшем ходу, да с такими сильными легионерами, что пробиться в команду было практически нереально. Сегодня совершенно другие реалии и конкуренция. Мы видим, что люди в 18-20 лет могут играть в Премьер-лиге, получая драгоценную игровую практику в таком возрасте.

— Кто из вашей плеяды реализовал себя сполна, а от кого ожидали большего?

— Карьера многих еще не окончена, но многие зарекомендовали себя. Конечно, есть ребята, которые достигли большего. Евгений Шахов выходил в финал Лиги Европы, поиграл в серии А, Денис Гармаш сделал хорошую карьеру в Динамо, Сергей Кривцов дорос до уровня основного защитника Шахтера и национальной сборной. Если говорить об обратных примерах – большего ожидали от Виталия Каверина и Дмитрия Коркишко, лидеров той сборной. Мне сложно о них говорить, почему и по какой причине они не раскрыли себя в полной мере.

Звонка от Шахтера не было

— Вы начинали карьеру в другом донецком клубе — Олимпике. После золотого Евро-2009 могли оказаться в Шахтере?

— С 2001-го по 2004-й год я занимался в детской школе Шахтера, но в саму академию не сумел попасть. В те годы я не представлял, что могу быть где-то вне Шахтера. О других командах даже не думал. Только Шахтер. Но когда не попал в академию, мне позвонил тренер Олимпика Уманец Руслан Геннадиевич и предложил перебраться в Олимпик. Мне было тринадцать.

Через три года, в шестнадцать лет, я уже дебютировал в основном составе Олимпика во второй лиге и играл в этой команде до 2011 года. От Шахтера звонка так и не было.

— Уже в ранге чемпиона Европы вы не закрепились ни в Заре, ни в Мариуполе. По каким причинам?

— Если говорить о Мариуполе, то там я пробыл всего лишь год и у меня не было много времени, чтобы проявить себя. В Заре в общей сложности я находился пять лет. Со своей стороны я добросовестно тренировался и старался. Возможно, кому-то проигрывал конкуренцию, возможно, где-то тренеры доверяли другим.

Разницы между финнами и шведами не заметил

— Финский Мариехамн и шведская Эскильстуна. Потянуло на экзотику?

— Я туда поехал, потому что были конкретные предложения. После года простоя в Мариуполе я хотел одного – играть. Я попадаю в команды, конкурирую с другими вратарями, но не играю. Я переговорил с агентом, и он предложил конкретный вариант с Финляндией. Я даже понятия не имел, в какую команду ехал, на каком месте она находится. Было все равно. Агент сказал, что есть вариант с Финляндией, я собрал вещи и улетел.

В Мариехамне меня хорошо встретили. Доверили место в воротах, я отыграл все матчи, а моя команда сохранила прописку в высшей лиге.

Я остался доволен. Чемпионат Финляндии хорош тем, что он может открыть двери в более сильный чемпионат Швеции. У меня была мотивация попасть в чемпионат Швеции, и я это сделал. Эскильстуна была новичком шведской лиги, но для меня это не имело значения. Я просто хотел получать стабильную игровую практику, чего у меня долго не было в Украине.

И шведский футбол мне очень зашел. В Финляндии я отыграл только полгода, в Швеции же провел полностью сезон.

В Швеции все команды умеют играть в футбол. Нет пресловутого бей-беги, хороший уровень команд, высокая конкуренция. За чемпионство борется не одна-две команды, а гораздо больше, и с этой точки зрения шведское первенство выглядит привлекательно.

В сезоне-2019 до последнего тура за первое место вели борьбу сразу три команды – Юргорден, Мальме и Хаммарбю. За два тура до финиша выпал АИК, который в итоге отстал от чемпиона Юргордена всего на четыре очка. Что меня наибольше удивило – футбол в Швеции популярнее хоккея. На стадионах шикарная атмосфера, арены заполняются почти полностью. В Финляндии футбол сильно уступает по популярности хоккею.

— Где жизнь лучше: в Финляндии или Швеции?

— Мне одинаково понравилось и в Финляндии, и в Швеции. В обеих странах отзывчивые и приветливые люди. Если у меня возникали какие-то трудности в быту – с документами, банком или квартирой – мне всегда шли на помощь. Очень повезло с климатом, потому что как Мариехамн, так и Эскильстуна – южные части стран. Климат мягче, нет сильных ветров и больших осадков, которые вгоняют в депрессию. Мариехамн – главный город и порт Аландских островов, расположенный на южном берегу острова Аланд. Тихое и спокойное место.

— Научились различать финнов и шведов?

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— Нет. Дело в том, что финский Мариехамн – полностью шведоязычный город, более 90 % населения города – шведы (Аланды – автономная территория в составе Финляндии, населенная финскими шведами и имеющая особый демилитаризованный статус. Аландские острова имеют свой парламент и флаг, являются самым зажиточным регионом Финляндии. – Авт.). До Швеции всего пару часов на пароме.

Я не заметил между финнами и шведами глобальной разницы. Они живут мирно, не враждуют. В Финляндии два государственных языка – финский и шведский, и это тоже о многом говорит.

В родном Донецке не был 6,5 лет

— После севера вы кардинально сменили географию и отправились на юг. Контраст между Грузией и Финляндией с Швецией – огромный?

— Как ни странно, мне было проще в Финляндии и Швеции. Когда я оказался в команде (Динамо Батуми) мало кто говорил по-русски, но со временем я адаптировался. Также я был наслышан о грузинском гостеприимстве, широте и щедрости их души, но меня это как-то обошло стороной.

На традиционные грузинские застолья никто не приглашал, но возможно, это немного связано с карантином. Да, мы несколько раз собирались на командный ужин, но это и в Украине в порядке вещей.

— Останетесь в Динамо (Батуми)?

— Нет. У меня истек контракт. Нахожусь в поисках клуба. Жду, что предложат агенты, но пока конкретики нет.

— Что вас связывает с Донецком сегодня? Как война повлияла на вашу семью?

— К сожалению, я уже 6,5 лет не был в Донецке. С 2014 года так домой и не выбрался. Все мои родственники покинули Донецк. Я скучаю по этому городу и очень сильно его люблю. Мне хотелось бы туда вернуться, и чтобы этот город зажил мирной жизнью.