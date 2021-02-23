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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Реал Мадрид подозревают в мошенничестве на €200 млн

Футбольный клуб Реал Мадрид подозревается в мошенничестве и попытке уклонения от налогообложения.

Сантьяго Бернабеу

В 2016 году галактикос начали вести переговоры с американским инвестиционным фондом Providence о продаже коммерческих прав. В следующем году стороны заключили контракт на €200 млн сроком на четыре года.

Предполагалось, что средства пойдут на реконструкцию домашнего стадиона сливочных Сантьяго Бернабеу.

Впоследствии выяснилось, что мадридский клуб заключил соглашение с двумя дочерними компаниями фонда, находящихся на Каймановых островах. Эти компании были основаны в начале 2017 года, а их статусный капитал составлял лишь €20 тыс.

Таким образом Реал мог попытаться уклониться от налогов в Испании.

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Сообщается, что люди, которые отвечают за финансовые операции в Реале, во время переговоров предупреждали о связанных с этим соглашением налоговые и репутационные риски, может понести клуб, но руководство клуба не приняло во внимание.

Реал не первый испанский гранд, который подозревается в мошенничестве или коррупции. В 2020 году в каталонский Барселоне после освобождения членов совета директоров, бывший вице-президент клуба Эмили Руссо раскритиковал руководство блаугранас и рассказал, что в клубе существует проблема коррупции.

Источник: infoLibre

Фото: Dreamstime

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