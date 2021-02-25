PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Шахтер — Маккаби: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

Донецкий Шахтер в четверг, 25 февраля, проведет ответный матч на стадии 1/16 финала Лиги Европы-2020/21, в котором подопечные Луиша Каштру на стадионе НСК Олимпийский в Киеве сыграют против израильского Маккаби Тель-Авив. Начало матча в 19.55.

Шахтер Маккаби

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Луиша Каштру. На победу Шахтера принимают ставки с коэффициентом 1.73. Успех желтых дьяволов оценивают в 5.20. Ничейный результат встречи — 3.75.

На то, что горняки первыми откроют счет в матче дают коэффициент 1.57, а на подопечных Патрика ван Лиувена — 2.85. На то, что ни одна из команд не поразит ворота соперника дают 11.0.

Матч доверили судить испанской бригаде арбитров во главе с рефери Хосе Санчесом. Ему будут ассистировать соотечественники Рауль Кабаньеро и Иньиго Прието. Обязанности четвертого рефери исполнит Хосе Мануера Монтеро. Арбитры VAR: Рикардо де Бургос и Гильермо Куадра.

Читайте
Где смотреть Шахтер — Маккаби в Лиге Европы

Ранее Санчес не обслуживал матчи с участием украинских команд.

В первом матче, который состоялся в Тель-Авиве, Шахтер уверенно обыграл Маккаби со счетом 2:0.

Фото: Maccabi Tel Aviv FC, FC Shakhtar

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка