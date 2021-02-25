Товарищеский матч украинской футбольной команды Верес закончился массовой дракой. ФК Верес из Ровно встретилась на учебно-тренировочных сборах с представителями Казахстана — ФК Окжетпес. Матч закончился досрочно.

Украинский футболист Дмитрий Немчанинов жестоко сыграл в подкате. Игрок соперников ответил на это ударом. После этого на поле выбежали члены тренерских штабов и футболисты запаса. Инцидент произошел на 29 минуте игры.

Арбитр принял решение закончить матч досрочно. Команды обоих клубов успели забить по одному голу.

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