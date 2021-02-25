Товарищеский матч украинской футбольной команды Верес закончился массовой дракой. ФК Верес из Ровно встретилась на учебно-тренировочных сборах с представителями Казахстана — ФК Окжетпес. Матч закончился досрочно.
Украинский футболист Дмитрий Немчанинов жестоко сыграл в подкате. Игрок соперников ответил на это ударом. После этого на поле выбежали члены тренерских штабов и футболисты запаса. Инцидент произошел на 29 минуте игры.
Арбитр принял решение закончить матч досрочно. Команды обоих клубов успели забить по одному голу.
ФК Реал Мадрид подозревают в мошенничестве
Футбольный клуб Реал Мадрид подозревают в мошенничестве. По информации, испанская команда уклонялась от налогов благодаря заключению контрактов с подозрительными компаниями.