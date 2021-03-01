Шеффилд Юнайтед принимал дома Ливерпуль в 26-м туре английской Премьер-лиги. Встреча состоялась в Шеффилде на стадионе Бремолл Лейн и завершилась победой действующих чемпионов АПЛ со счетом 2:0.

Счет в матче в начале второго тайма открыл хавбек красных Кертис Джонс. 20-летний англичанин был без опеки в центре возле края штрафной соперника, среагировал на отскок мяча и поразил сетку ворот клинков.

Через 16 минут после первого гола счет удвоил Роберто Фирмино. Бразилец сыграл в стеночку с Садио Мане, вошел в штрафную, обыграл защитника и пробил в ближний угол — мяч срекошетил от ноги другого футболиста и влетел в ворота голкипера Шеффилда Ремсдейла.

Сначала гол записали на бразильца, но затем заменили на автогол из-за того, что мяч после удара Фирмино летел не в створ ворот.

Победа над Шеффилдом позволила подопечным Юргена Клоппа прервать четырехматчевую серию из поражений в АПЛ. До этого мерсисайдцы уступили Брайтону, Манчестер Сити, Лестеру и Эвертону.

В 26 матчах чемпионата Англии Ливерпуль имеет в своем активе 43 очка и занимает шестое место. Шеффилд (11) расположился на последнем месте в турнирной таблице.