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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Ливерпуль обыграл Шеффилд и прервал серию из четырех поражений в АПЛ

Шеффилд Юнайтед принимал дома Ливерпуль в 26-м туре английской Премьер-лиги. Встреча состоялась в Шеффилде на стадионе Бремолл Лейн и завершилась победой действующих чемпионов АПЛ со счетом 2:0.

Шеффилд Ливерпуль

Счет в матче в начале второго тайма открыл хавбек красных Кертис Джонс. 20-летний англичанин был без опеки в центре возле края штрафной соперника, среагировал на отскок мяча и поразил сетку ворот клинков.

Через 16 минут после первого гола счет удвоил Роберто Фирмино. Бразилец сыграл в стеночку с Садио Мане, вошел в штрафную, обыграл защитника и пробил в ближний угол — мяч срекошетил от ноги другого футболиста и влетел в ворота голкипера Шеффилда Ремсдейла.

Сначала гол записали на бразильца, но затем заменили на автогол из-за того, что мяч после удара Фирмино летел не в створ ворот.

Победа над Шеффилдом позволила подопечным Юргена Клоппа прервать четырехматчевую серию из поражений в АПЛ. До этого мерсисайдцы уступили Брайтону, Манчестер Сити, Лестеру и Эвертону.

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В 26 матчах чемпионата Англии Ливерпуль имеет в своем активе 43 очка и занимает шестое место. Шеффилд (11) расположился на последнем месте в турнирной таблице.

Фото: Getty Images

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