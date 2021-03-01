В Беларуси ультрас бойкотируют матчи из-за репрессий режима Лукашенко

Ультрас футбольных клубов Беларуси объявили о массовом бойкоте матчей с участием своих команд из-за политической ситуации в стране.

По состоянию на 28 февраля, посещать матчи команд отказались более десяти фанатских движений. В частности, ультрас солигорского Шахтера, брестского Динамо, БАТЭ, Слуцкая, Витебска, Молодечно, Немана, столичных Минска и Торпедо, а также жодинського Торпедо-БелАЗ.

— Считаем, что это будет кощунством по репрессированных за последние полгода по притянутым за уши предлогами ребят из нашего и других фанатских движений страны. Наши мысли — с погибшими и пострадавшими за свою позицию членами гражданского общества и их семьями, — говорится в сообщении ультрас Динамо Брест.

В то же время фанаты надеются на понимание со стороны команды и призывы помнить, что они не отвернулись от Динамо, и всегда где-то рядом.

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С августа 2020 в Беларуси продолжаются протесты и митинги. Протестующие не признают результатов выборов президента страны, которые прошли с нарушениями и сопровождались массовыми фальсификациями.

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Несмотря на массовые протесты в стране, 23 сентября Лукашенко провел инаугурацию и провозгласил себя президентом Беларуси. Ряд стран Евросоюза, а также Великобритания, США, Канада, Украина не признали легитимность Лукашенко, ввели санкции против белорусских властей и призвали к новым выборам.

Многие участники акций протеста подверглись преследованиям и репрессиям, тысячи были задержаны. С начала протестов погибли несколько человек.

Источник: TUT.by