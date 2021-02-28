Шахтер Донецк — Заря Луганск — 0:1

Шахтер: Трубин, Додо, Матвиенко, Витао, Исмаили, Майкон, Алан Патрик (Маркос Антонио, 65), Тете (Соломон, 76), Марлос, Тайсон, Мораес.

Заря: Василь, Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Жунинью, Назарина, Кочергин (Хомченовский, 13), Юрченко (Циганикс, 81), Сайядманеш, Кабаев (Иванисеня, 73), Гладкий (Захеди, 73).

Голы: Иванисеня, 90+5

Донецкий Шахтер принимал луганскую Зарю в 16 туре украинской Премьер-лиги. Встреча состоялась в Киеве на стадионе НСК Олимпийский и завершилась победой гостей со счетом 1:0.

За десять минут до конца основного времени подопечные Виктора Скрипника остались в меньшинстве. Жунинью на фланге сфолил против Мораеса и арбитр матча Екатерина Монзуль после просмотра VAR удалила защитника гостей с поля.

Единственный гол в матче на пятой компенсированной минуте встречи забил полузащитник луганчан Дмитрий Иванисеня. Иранский форвард Аллахьяр Сайядманеш убежал в контратаку и выдал пас в штрафную на Иванисеню, который ударом с близкого расстояния расстрелял сетку ворот Трубина.

Победа позволила луганчанам вернуться на третью строчку в турнирной таблице УПЛ. Теперь в активе Зари 29 пунктов. Шахтер идет вторым, набрав 33 очка.

Динамо и Шахтер узнали соперников в 1/8 финала Лиги Европы

Киевское Динамо и донецкий Шахтер успешно преодолели раунд 1/16 финала и сыграют в 1/8 финала ЛЕ.

За выход в четвертьфинал турнира горняки поспорят с итальянской Ромой, а киевляне — с испанским Вильярреалом.

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