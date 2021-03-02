Центральный защитник английского Вулверхэмптона Макс Килман изъявил желание играть за национальную сборную Украины по футболу.

По информации журналиста Игоря Цыганыка, между Килманом и Украинской ассоциацией футбола существует определенный контакт.

— 5 марта Андрей Шевченко должен объявить состав на ближайший сбор и интересно, окажется ли там уже фамилия Макса Килмана, — сказал Цыганик.

23-летний англичанин родился в Лондоне и имеет украинские корни со стороны матери и российские — со стороны отца.

Килман является воспитанником футбольных академий Фулхэма и Джиллинхэма. В 2018 году он подписал контракт с Вулверхэмптоном. В АПЛ Килман дебютировал 4 мая 2019 года в матче против Фулхэма.

Сам футболист уже предполагал, что в будущем может пополнить ряды сине-желтых.

В ноябре 2020 года перед товарищеской игрой против Польши наставник сборной Андрей Шевченко рассказал, что тренерский штаб следит за Килманом, но чтобы играть за национальную сборную ему надо получить украинский паспорт.

В конце марта сборная Украины стартует в отборе на чемпионат мира 2022 года. 23 марта сине-желтые сыграют со сборной Франции в Париже, а затем проведут две домашние встречи против Финляндии (28 марта) и Казахстана (31 марта).

Источник: Цыганик LIVE