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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Динамо сыграет с обидчиком Шахтера: результаты жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины

В Доме футбола в Киеве 4 марта состоялось жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины по футболу.

Кубок України

По итогам жеребьевки сформировались следующие пары:

  • Агробизнес — Динамо Киев;
  • Александрия — Заря Луганск.

Матчи 1/2 финала должны состояться 21 апреля. Финалисты турнира определятся по итогам одной встречи.

Финал Кубка Украины состоится в Тернополе 12 мая. Номинальным хозяином матча будет победитель пары Агробизнес — Динамо Киев.

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Матчи 1/4 финала

Из четырех матчей 1/4 финала лишь один завершился в основное время — луганская Заря в напряженном матче дожала перволиговый ровенский Верес со счетом 2:1.

Агробизнес сумел вырвать победу у Шахтера в добавленное время (1:0), а победителя матчей Динамо — Колос и Днепр-1 — Александрия выясняли лишь в серии послематчевых пенальти.

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