В Доме футбола в Киеве 4 марта состоялось жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины по футболу.
По итогам жеребьевки сформировались следующие пары:
- Агробизнес — Динамо Киев;
- Александрия — Заря Луганск.
Матчи 1/2 финала должны состояться 21 апреля. Финалисты турнира определятся по итогам одной встречи.
Финал Кубка Украины состоится в Тернополе 12 мая. Номинальным хозяином матча будет победитель пары Агробизнес — Динамо Киев.
Матчи 1/4 финала
Из четырех матчей 1/4 финала лишь один завершился в основное время — луганская Заря в напряженном матче дожала перволиговый ровенский Верес со счетом 2:1.
Агробизнес сумел вырвать победу у Шахтера в добавленное время (1:0), а победителя матчей Динамо — Колос и Днепр-1 — Александрия выясняли лишь в серии послематчевых пенальти.