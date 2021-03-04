В Доме футбола в Киеве 4 марта состоялось жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины по футболу.

По итогам жеребьевки сформировались следующие пары:

Агробизнес — Динамо Киев;

Александрия — Заря Луганск.

Матчи 1/2 финала должны состояться 21 апреля. Финалисты турнира определятся по итогам одной встречи.

Финал Кубка Украины состоится в Тернополе 12 мая. Номинальным хозяином матча будет победитель пары Агробизнес — Динамо Киев.

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Матчи 1/4 финала

Из четырех матчей 1/4 финала лишь один завершился в основное время — луганская Заря в напряженном матче дожала перволиговый ровенский Верес со счетом 2:1.

Агробизнес сумел вырвать победу у Шахтера в добавленное время (1:0), а победителя матчей Динамо — Колос и Днепр-1 — Александрия выясняли лишь в серии послематчевых пенальти.