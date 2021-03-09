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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Где смотреть Рома — Шахтер в Лиге Европы

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2020/21 донецкий Шахтер на выезде сыграет с римской Ромой. Встреча состоится 11 марта в Риме на Стадио Олимпико.

Стадио Олимпико Рим

Начало матча в 22.00 по киевскому времени.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 2, на платформах Oll.tv и MEGOGO (Volia Football 1). Также игру будут транслировать белорусский телеканал Беларусь 5 и российский Матч ТВ.

В повторе матч можно будет посмотреть 12 марта в 4.00 и 11.20 на канале Футбол 1, а также в 18.30 на Футбол 2.

Это будет седьмая встреча команд в еврокубках. Последний раз они встречались в сезоне 2017/2018 на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов. В первом матче в Харькове Шахтер одержал победу со счетом 2:1, а вот на выезде уступил 1:0.

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По итогам матчей 1/16 финала Лиги Европы Шахтер прошел тель-авивский Маккаби, а Рома дважды обыграла португальскую Брагу (2:0, 3:1).

Фото: Depositphotos

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