Наставник сборной Германии Йоахим Лев покинет свой пост после чемпионата Европы по футболу-2020.

Пресс-служба Немецкого футбольного союза сообщила, что специалист сам обратился с просьбой о расторжении соглашения, которое действовало до 2022 года.

Последним турниром в кресле главного тренера Бундестим для Лева станет Евро-2020.

— Я иду на этот шаг сознательно и с благодарностью. Я все еще мотивирован для победы на чемпионате Европы. Я горд, поскольку мне очень повезло работать с национальной командой, представляющей страну. Я работаю в ней уже 17 лет и пережил за это время как досадные поражения, так и прекрасные победы, — сказал Лев.

Также он добавил, что во время Евро-2020 приложит максимум усилий, чтобы национальная команда порадовала болельщиков.

61-летний специалист находится у руля национальной команды Германии с 2006 года. Под его руководством сборная становилась чемпионом мира в 2014 году, выигрывала бронзу Евро-2008, бронзу ЧМ-2010, а также бронзовые медали Евро-2012 и Евро-2016.

На данный момент под руководством Лева сборная Германии провела 188 матчей, в которых одержала 120 побед, потерпела 31 поражение и еще 37 раз сыграла вничью. Прежде чем возглавить сборную с 2004 года он был ассистентом главного тренера Бундестим Юргена Клинсманна.

На Евро-2020 сборная Германии на стадии группового этапа сыграет с командами Франции, Португалии и Венгрии.

Кроме Евро-2020 сборная Германии под руководством Лева начнет отбор на чемпионат мира 2022 года. В марте команда сыграет три первых матча — против Исландии, Румынии и Северной Македонии.

Источник: DFB