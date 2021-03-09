Три представительницы сборной Украины по легкой атлетике, которые участвовали в чемпионате Европы в польском городе Торунь, сдали положительные тесты на коронавирус.

Коронавирусную инфекцию подтвердили у Алины Логвиненко, Екатерины Климюк и Анны Рыжиковой. Две последние еще 7 марта бежали в эстафете 4х400 метров.

Спортсменки должны были вернуться в Украину 8 марта, но их отправили на изоляцию в Польше. Также на изоляцию пошла еще одна легкоатлетка из Украины Виктория Ратникова, которая жила в одной комнате с Климюк.

— Их перевезли в отель, там все хорошо. Конечно, выходить никуда не разрешают. Мы будем делать все для того, чтобы их как можно быстрее забрать. Надеюсь, что через пять дней будут отрицательные результаты тестов. Но по правилам, которые действуют, они должны провести там десять дней, — рассказал тренер сборной Украины по легкой атлетике Вячеслав Тыртышник.

Чемпионат Европы по легкой атлетике завершился 7 марта. Украина завоевала три медали — Марина Бех-Романчук и Ярослава Магучих взяли золото, а Ирина Геращенко — стала серебряным призером.

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Магучих покорила высоту два метра

На чемпионате Европы Ярослава Магучих с первой попытки взяла высоту 2 метра. В то же время она провалила все попытки покорить высоту 2,07 м.

Другая украинка — Ирина Геращенко прыгнула на 1,98 м и заняла второе место. Серебряная медаль у Эллы Юннилы из Финляндии.

Фото: Kateryna Klymiuk

Джерело: XSport