В первом матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2020/21 донецкий Шахтер на выезде сыграет с римской Ромой. Встреча состоится 11 марта в Риме на Стадио Олимпико.

Начало матча в 22.00 по киевскому времени.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 2, на платформах Oll.tv и MEGOGO (Volia Football 1). Также игру будут транслировать белорусский телеканал Беларусь 5 и российский Матч ТВ.

В повторе матч можно будет посмотреть 12 марта в 4.00 и 11.20 на канале Футбол 1, а также в 18.30 на Футбол 2.

Это будет седьмая встреча команд в еврокубках. Последний раз они встречались в сезоне 2017/2018 на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов. В первом матче в Харькове Шахтер одержал победу со счетом 2:1, а вот на выезде уступил 1:0.

По итогам матчей 1/16 финала Лиги Европы Шахтер прошел тель-авивский Маккаби, а Рома дважды обыграла португальскую Брагу (2:0, 3:1).