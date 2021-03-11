В Киеве 11 марта из-за проведением на НСК Олимпийский футбольного матча 1/8 финала Лиги Европы между киевским Динамо и испанским Вильярреалом, возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена.

Пресс-служба КП Киевский метрополитен сообщила, что ограничения могут задействовать на станциях Дворец спорта, Олимпийская и Площадь Льва Толстого.

— Так, перед началом игры возможно ограничение (не закрытие) на вход для пассажиров станции Олимпийская. После ее окончания с целью обеспечения надлежащей перевозки пассажиров, возможно ограничение (не закрытие) на вход станций Дворец спорта, Олимпийская и Площадь Льва Толстого, — говорится в сообщении.

Также в Киевском метрополитене добавили, что соответствующий механизм применяется из-за соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.

Где смотреть Динамо — Вильярреал

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2020/21 Динамо дома примет испанский Вильярреал.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 1 на платформах Oll.tv и MEGOGO (Volia Football 1).

Это будет третья встреча команд в еврокубках. Последний раз они встречались еще в сезоне 2004/2005 в 1/16 финала Кубка УЕФА.

Источник: КП Киевский метрополитен