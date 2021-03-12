Форвард бельгийского Гента и сборной Украины Роман Яремчук попал в шорт-лист лондонского Арсенала.

Канониры сейчас активно просматривают претендентов на замену французу Александру Ляказетту, который летом может перебраться в Испанию.

Кроме Яремчука Арсенал также рассматривает кандидатуры французского форварда Одсонна Эдуара, который сейчас защищает цвета шотландского Селтика, а также португальского футболиста Айнтрахта Андре Силвы.

В текущем сезоне Яремчук в составе Гента провел 32 матча во всех соревнованиях, отметившись 18 голами и сделав пять голевых передач.

После десяти туров английской Премьер-лиги Арсенал находится на десятой строчке, имея в активе 38 пунктов. Лидером АПЛ продолжает оставаться Манчестер Сити (68), цвета которого защищает украинец Александр Зинченко.

Читайте Английский игрок изъявил желание играть за сборную Украины и уже контактировал с УАФ

Шевченко назвал состав на матчи отбора к ЧМ-2022

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил расширенный список футболистов, которых планирует вызвать на первый сбор команды в 2021 году.

В списке тройка форвардов, среди которых Роман Яремчук.

Источник: Indosport