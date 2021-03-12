Форвард бельгийского Гента и сборной Украины Роман Яремчук попал в шорт-лист лондонского Арсенала.
Канониры сейчас активно просматривают претендентов на замену французу Александру Ляказетту, который летом может перебраться в Испанию.
Кроме Яремчука Арсенал также рассматривает кандидатуры французского форварда Одсонна Эдуара, который сейчас защищает цвета шотландского Селтика, а также португальского футболиста Айнтрахта Андре Силвы.
В текущем сезоне Яремчук в составе Гента провел 32 матча во всех соревнованиях, отметившись 18 голами и сделав пять голевых передач.
После десяти туров английской Премьер-лиги Арсенал находится на десятой строчке, имея в активе 38 пунктов. Лидером АПЛ продолжает оставаться Манчестер Сити (68), цвета которого защищает украинец Александр Зинченко.
Шевченко назвал состав на матчи отбора к ЧМ-2022
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил расширенный список футболистов, которых планирует вызвать на первый сбор команды в 2021 году.
В списке тройка форвардов, среди которых Роман Яремчук.
Источник: Indosport