Луганская Заря принимала киевское Динамо в матче 18-го тура украинской Премьер-лиги. Встреча состоялась в Запорожье на Славутич-Арене и завершилась уверенной победой гостей со счетом 2:0.

Счет во втором тайме матча открыл Артем Беседин после ассист от Сергея Сидорчука. А спустя несколько минут уже Сидорчук шедевральным ударом из-за пределов штрафной поразил сетку ворот луганчан, отправив круглого в перекладину ворот, а затем в сетку.

Победа позволила подопечным Мирчи Луческу закрепить свое лидирующее положение. Теперь бело-синие имеют в своем активе 43 очка. Луганская Заря (32) идет третьей.

Донецкий Шахтер, отстает от киевлян на четыре пункта в таблице, тоже одержал уверенную победу. Горняки на НСК Олимпийский в Киеве принимали черниговской Десну, которую разгромили со счетом 4:0.

Первый гол с пенальти реализовал Тете на 34-й минуте матча. А после перерыва дублем в ворота соперника отметился Манор Соломон и финальную точку во встрече поставил Тете.

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В следующем туре УПЛ Динамо примет дома Рух, а Шахтер приедет в гости к ФК Львов.

18 марта Динамо и Шахтер проведут ответные матчи в 1/8 финала Лиги Европы. Бело-синие после поражения от Вильярреала в Киеве, попытаются взять реванш в Испании, а горняки — на мажорной ноте закончить еврокампанию матчем против Ромы в Киеве.

Фото: FC Dynamo Kyiv