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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Где смотреть Вильярреал — Динамо в Лиге Европы

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2020/21 киевское Динамо на выезде сыграет с испанским Вильярреалом. Встреча состоится 18 марта в Вильярреале на арене Эстадио де ла Керамика.

Стадион Вильярреала Эстадио де ла Серамика або Ель Мадригаль

Начало матча в 22.00 по киевскому времени.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 2, на платформах Oll.tv и MEGOGO (Volia Football 1). Также игру будет транслировать российский телеканал Матч! Футбол 1.

В повторе матч можно будет посмотреть 19 марта в 4.00 и 10.25 на канале Футбол 1, а также в 18.30 на Футбол 2.

Это будет четвертая встреча команд в еврокубках. Последний раз они встречались 11 марта в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы в Киеве.

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Игра завершилась уверенной победой подопечных Унаи Эмери со счетом 2:0. Голами в матче отличились Торрес и Альбиоль.

Фото: Depositphotos

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