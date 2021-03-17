Реал Мадрид принимал итальянскую Аталанту в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра состоялась в Мадриде на стадионе Альфредо ди Стефано и завершилась со счетом

Счет в матче на 34-й минуте первого тайма открыл форвард сливочных Карим Бензема после ошибки голкипера бергамасков Марко Спортьелло.

Вскоре полузащитник гостей Руслан Малиновский получил прекрасную возможность сравнять, но мяч после его дальнего удара пролетел мимо левую стойку ворот Тибо Куртуа.

Во втором тайме Винисиус пробежал почти все поле, накрутил нескольких игроков Аталанты, но не забил с семи метров. На 58-й минуте тот же Винисиус убежал от Малиновского, но в штрафной на нем сфолил Толои. Арбитр после просмотра VAR указал одиннадцатиметровой отметки. Пенальти реализовал Серхио Рамос.

Под конец встречи Луис Муриель сократил отставание в счете, отправив мяч со штрафного под перекладину.

Однако финальную точку в матче поставил игрок галактикос Лукас. Марко Асенсио в штрафной Аталанты отпасовал на Лукаса, который сполна воспользовался моментом, отправив круглого в нижний угол ворот.

Таким образом, по итогам двух матчей 4:1 в пользу Реала, который становится четвертьфиналистом текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

В первом матче пары, который состоялся 24 февраля в Италии, минимальную победу со счетом 1:0 одержал мадридский Реал. Единственный гол записал на свой счет Ферлан Мэнди под конец встречи.