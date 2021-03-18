В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов немецкая Бавария принимала дома итальянское Лацио. Встреча прошла в Мюнхене на стадионе Альянц Арена и завершилась счетом 2:1 в пользу немцев.

Счет в матче на 33 минуте первого тайма открыли хозяева — забил с пенальти нападающий Роберт Левандовски. Второй гол также оформили мюнхенцы — на 73 минуте Эрик Шупо-Мотинг удвоил счет.

Автором гола престижа от итальянцев едва ли не в конце игры стал Марко Пароло (82 минута).

По итогам двух матчей 6:2 далее проходит Бавария, а Лацио выбывает из розыгрыша турнира.

Еще один итальянский клуб выбыл из 1/8 финала Лиги чемпионов. 16 марта Реал обыграл дома Атланту в ответном матче. Игра закончилась поражением итальянцев со счетом 3:1.