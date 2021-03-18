17 марта состоялся матч плей-офф 1/8 финала Лиги чемпионов Челси — Атлетико.

Челси уверенно обыграл РБ Лейпциг и вышел в четвертьфинал Лиги Чемпионов.

Встреча состоялась на Стэмфорд Бридж в Лондоне.

Счет: 2: 0.

Составы команд

Челси: Мэнди, Рудигер, Алонсо, Аспиликуэта, Вернер, Гаверц, Джеймс, Зиех, Зума, Канте, Ковачич.

Атлетико: Лоди, Феликс, Карраско, Коке, Сауль, Льоренте, облако, Савич, Суарес, Триппьер, Хименес.

Игрок Челси Хаким Зиех открыл счет на 34-й минуте матча, воспользовавшись удачной передачей Тимо Вернера.

Уже во втором тайме судья трижды показывал желтую карточку игрокам Атлетико, что на 82-й минуте матча завершилось изъятием из поля Стефана Савича.

Второй гол забил игрок Челси Кристиан Пулишич, вышедший на замену Хакиму Зиеху. Молниеносное попадания в ворота соперника произошло уже во время дополнительного времени.

Определились все четвертьфиналисты ЛЧ

19 марта состоится жеребьевка следующего этапа Лиги чемпионов.

Участниками 1/4 являются Ливерпуль, ПСЖ, который выбил Барселону 10 марта, Реал, Порту и Манчестер Сити.

Последними прошли клубы Челси и Бавария, которая в матче 17 марта обыграла Лацио.