17 марта состоялся матч плей-офф 1/8 финала Лиги чемпионов Челси — Атлетико.
Челси уверенно обыграл РБ Лейпциг и вышел в четвертьфинал Лиги Чемпионов.
Встреча состоялась на Стэмфорд Бридж в Лондоне.
Счет: 2: 0.
Составы команд
Челси: Мэнди, Рудигер, Алонсо, Аспиликуэта, Вернер, Гаверц, Джеймс, Зиех, Зума, Канте, Ковачич.
Атлетико: Лоди, Феликс, Карраско, Коке, Сауль, Льоренте, облако, Савич, Суарес, Триппьер, Хименес.
Игрок Челси Хаким Зиех открыл счет на 34-й минуте матча, воспользовавшись удачной передачей Тимо Вернера.
Уже во втором тайме судья трижды показывал желтую карточку игрокам Атлетико, что на 82-й минуте матча завершилось изъятием из поля Стефана Савича.
Второй гол забил игрок Челси Кристиан Пулишич, вышедший на замену Хакиму Зиеху. Молниеносное попадания в ворота соперника произошло уже во время дополнительного времени.
Определились все четвертьфиналисты ЛЧ
19 марта состоится жеребьевка следующего этапа Лиги чемпионов.
Участниками 1/4 являются Ливерпуль, ПСЖ, который выбил Барселону 10 марта, Реал, Порту и Манчестер Сити.
Последними прошли клубы Челси и Бавария, которая в матче 17 марта обыграла Лацио.