В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2020/21 донецкий Шахтер примет дома римскую Рому. Встреча состоится 18 марта в Киеве на стадионе НСК Олимпийский.

Начало матча в 19.55 по киевскому времени.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 1 на платформах Oll.tv и MEGOGO (Volia Football 1). Также игру будет транслировать белорусский телеканал Беларусь 5 и российский Матч ТВ.

В повторе матч можно будет посмотреть 19 марта в 3.05 и 14.35 на канале Футбол 2, а также в 7.25 и 20.40 на Футбол 2.

Это будет восьмая встреча команд в еврокубках. Последний раз они встречались 11 марта в Риме на Стадио Олимпико в рамках первого матча.

Игра завершилась разгромной победой подопечных Паулу Фонсеки со счетом 3:0. Голами во встрече отличились Пеллегрини, Эль-Шаарави и Манчини.