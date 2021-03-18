PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Где смотреть Шахтер — Рома в Лиге Европы

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2020/21 донецкий Шахтер примет дома римскую Рому. Встреча состоится 18 марта в Киеве на стадионе НСК Олимпийский.

НСК Олимпийский

Начало матча в 19.55 по киевскому времени.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 1 на платформах Oll.tv и MEGOGO (Volia Football 1). Также игру будет транслировать белорусский телеканал Беларусь 5 и российский Матч ТВ.

В повторе матч можно будет посмотреть 19 марта в 3.05 и 14.35 на канале Футбол 2, а также в 7.25 и 20.40 на Футбол 2.

Это будет восьмая встреча команд в еврокубках. Последний раз они встречались 11 марта в Риме на Стадио Олимпико в рамках первого матча.

Читайте
Шахтер — Рома: прогноз букмекеров на ответный матч Лиги Европы

Игра завершилась разгромной победой подопечных Паулу Фонсеки со счетом 3:0. Голами во встрече отличились Пеллегрини, Эль-Шаарави и Манчини.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка