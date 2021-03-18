В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2020/21 киевское Динамо на выезде сыграет с испанским Вильярреалом. Встреча состоится 18 марта в Вильярреале на арене Эстадио де ла Керамика.

Начало матча в 22.00 по киевскому времени.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 2, на платформах Oll.tv и MEGOGO (Volia Football 1). Также игру будет транслировать российский телеканал Матч! Футбол 1.

В повторе матч можно будет посмотреть 19 марта в 4.00 и 10.25 на канале Футбол 1, а также в 18.30 на Футбол 2.

Это будет четвертая встреча команд в еврокубках. Последний раз они встречались 11 марта в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы в Киеве.

Игра завершилась уверенной победой подопечных Унаи Эмери со счетом 2:0. Голами в матче отличились Торрес и Альбиоль.