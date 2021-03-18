Донецкий Шахтер в четверг, 18 марта, проведет ответный матч на стадии 1/8 финала Лиги Европы-2020/21, в котором подопечные Луиша Каштру на стадионе НСК Олимпийский в Киеве сыграют против итальянской Ромы. Начало матча в 19.55.

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Паулу Фонсеки. На победу Ромы принимают ставки с коэффициентом 2.65. Успех горняков оценивают в 2.70. Ничейный результат встречи — 3.45.

На то, что волки первыми откроют счет в матче дают коэффициент 1.96, а на подопечных Луиша Каштру — 1.98. На то, что голов в матче зрители не увидят принимают ставки с коэффициентом 15.5.

Матч доверили судить испанской бригаде арбитров во главе с рефери Антонио Мигелем Матеу Лаосом. Ему будут ассистировать соотечественники: Пау Себриан Дэвис и Роберто Диас Перес дель Паломар. Обязанности четвертого рефери исполнит Хавьер Эстрада Фернандес. Арбитры VAR: Алехандро Эрнандес и Рикардо де Бургос.

Это будет восьмая встреча команд в еврокубках. Последний раз они встречались 11 марта в Риме на Стадио Олимпико в рамках первого матча.

Игра завершилась разгромной победой подопечных Паулу Фонсеки со счетом 3:0. Голами во встрече отличились Пеллегрини, Эль-Шаарави и Манчини.