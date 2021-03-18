Киевское Динамо в четверг, 18 марта, проведет ответный матч на стадии 1/8 финала Лиги Европы-2020/21, в котором подопечные Мирчи Луческу на стадионе Эстадио де ла Керамика в Вильярреале сыграют против местного Вильярреала. Начало матча в 22.00.

По мнению букмекеров, абсолютными фаворитами матча являются подопечные Унаи Эмери. На победу Вильярреала принимают ставки с коэффициентом 1.58. Успех бело-синих оценивают в 6.80. Ничейный результат встречи — 3.95.

На то, что желтая субмарина первой откроет счет в матче дают коэффициент 1.48, а на подопечных Мирчи Луческу — 3.20. На то, что голов в матче зрители не увидят принимают ставки с коэффициентом 11.0.

Проход Вильярреала в следующую стадию оценивают в 1.01, тогда как на Динамо дают — 27.0.

Матч доверили судить шведской бригаде арбитров во главе с рефери Андреасом Экбергом. Ему будут ассистировать соотечественники: Мехмет Джулум и Стефан Халлберг. Обязанности четвертого рефери исполнит Мохаммед аль-Хаким. Арбитры VAR из Нидерландов: Камфус Йохем и Кевин Блом.

Это будет четвертая встреча команд в еврокубках. Последний раз они встречались 11 марта в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы в Киеве.

Игра завершилась уверенной победой подопечных Унаи Эмери со счетом 2:0. Голами в матче отличились Торрес и Альбиоль.