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Факты / Спорт
Юлія Захарченко |

15-я победа: Беринчик защитил титул WBO International в легком весе

Украинский боксер Денис Беринчик одержал 15-ю победу на профи-ринге. Таким образом боксер защитил свой титул WBO International в легком весе.

15-я победа: Беринчик защитил титул WBO International в легком весе

Соперником 32-летнего профессионального боксера в этом поединке стал чемпион WBO Latino чилийский боксер Хосе Санчес.

Сам бой состоялся в Броварах в рамках шоу от K2 Promotions (боксерской промоутерской компании, основанной братьями Кличко).

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Для украинца это была уже четвертая защита титула Интернационального чемпиона. Беринчик правым ударом нокаутировал Санчеса, от такого удара чилиец едва не упал.

Беринчик бросился добивать соперника, однако рефери остановил поединок, таким образом спасая Санчеса от серьезных травм.

Фото: Getty Images

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