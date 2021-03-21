Футбольный клуб Динамо принимал дома львовский Рух в матче 19-го тура украинской Премьер-лиги.

Встреча состоялась на НСК Олимпийский и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 3:0.

Александр Караваев забил в этой игре первые свои два гола за футбольный клуб Динамо, а между ними отличился вернувшийся в состав бело-синих бразилец Сидклей.

Львов также обыграл донецкий футбольный клуб Шахтер. Матч прошел в Харькове на стадионе Металлист и завершился победой Львова со счетом 3:2.

Донецкий Шахтер в 19-м туре украинской Премьер-лиги сенсационно уступил Львову. Львовяне забили трижды, тогда как горняки смогли забить лишь два гола.

Премьер-лига 2020/2021

В следующем туре украинской Премьер-лиги Рух примет дома Зорю, а Динамо приедет в гости к ФК Александрия. В то же время Шахтер сыграет с ФК Ворскла, Мариуполь с ФК Ингулец, а также еще несколько команд сыграют с противниками в УПЛ.

20-й тур Премьер-лиги состоится 3 апреля. Читайте самые последние новости спорта на сайте Факты ICTV.

Фото: FC Dynamo Kyiv