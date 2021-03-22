В матче первого тура отбора на ЧМ-2022 сборная Украины на выезде сыграет с командой Франции. Встреча состоится 24 марта в Сен-Дени на арене Стад де Франс.

Начало матча в 21.45 по киевскому времени.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканалах ТРК Украина и Футбол 1. Также игру будут транслировать белорусский телеканал Беларусь 5 и российский Матч ТВ.

В повторе матч можно будет посмотреть 25 марта в 18.45 на канале Футбол 1, а также 28 марта на канале Футбол 2.

Это будет десятая встреча команд в истории. Последний раз они встречались не так давно — в октябре прошлого года в товарищеской встрече на Стас де Франс. Тогда подопечные Дешама нанесли сборной Украины самое крупное поражение в истории со счетом 7:1.

Сине-желтые только один раз праздновали победу над сборной Франции. Это произошло в 2013 году в домашнем матче отбора к ЧМ-2014. Пять раз победа была на стороне синих, а еще трижды команды расходились ничьей.