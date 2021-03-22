Франция — Украина: прогноз букмекеров на матч отбора к ЧМ-2022

Сборная Украины в среду, 24 марта, проведет первый матч в квалификационном отборе к чемпионату мира 2022 года, в котором подопечные Андрея Шевченко на стадионе Стад де Франс в Сен-Дени сыграют против сборной Франции. Начало в 21.45 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, абсолютным фаворитами матча являются подопечные Дидье Дешама. На победу сборной Франции принимают ставки с коэффициентом 1.32. Успех сине-желтых оценивают в 11.50. Ничейный результат встречи — 5.30.

На то, что Ле блю первыми откроют счет в матче дают коэффициент 1.30, а на подопечных Андрея Шевченко — 4.30. На то, что голов в матче зрители не увидят принимают ставки с коэффициентом 13.0.

Матч доверили судить немецкой бригаде арбитров во главе с рефери Тобиасом Штилером. Ему будут ассистировать соотечественники Кристиан Гиттельманн и Марко Ахмюллер. Обязанности четвертого рефери исполнит Кристиан Дингерт.

Это будет десятая встреча команд в истории. Лишь один раз сине-желтые праздновали победу над сборной Франции. Это произошло в 2013 году в отборе к ЧМ-2014. Пять раз победа была на стороне синих, а еще трижды команды расходились ничьей.

Последний раз команды встречались не так давно — в октябре прошлого года в товарищеской встрече на Стас де Франс. Тогда подопечные Дешама нанесли сборной Украины самое крупное поражение в истории со счетом 7:1.

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