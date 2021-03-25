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Тетяна Забожко |

Неплохо: Зеленский поздравил сборную Украины по футболу после матча с Францией

Президент Владимир Зеленский поздравил сборную Украины по футболу с первым матчем отбора на чемпионат мира 2022 года.

Володимир Зеленський

– Ничья на выезде с чемпионами мира – not bad (неплохо – Ред.). Поздравляю команду и тренера с крутым результатом, полученным несмотря на солидные кадровые потери! Вперед, Украина! – порадовался за сборную страны глава государства в Twitter.

Матч Франция – Украина

24 марта состоялся матч Франция – Украина в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года.

Сборная Украины встречалась с командой Франции в Сен-Дени. Игра завершилась со счетом 1:1.

В следующем туре сборная Украины примет Финляндию в Киеве 28 марта, а французы сыграют с командой Казахстана.

Источник: Владимир Зеленский

Фото: Офис президента

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