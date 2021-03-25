В Японии стартовала эстафета олимпийского огня

В Японии в Фукусиме стартовала эстафета олимпийского огня, начав отсчет до первой международной олимпиады, проводимой во время пандемии коронавируса.

Члены женской сборной Японии по футболу зажгли олимпийский факел, доставленный из Греции.

Около 10 тыс. бегунов пронесут эстафету по 47 префектурам Японии. В частности олимпийский факел будет гореть в спортивном комплексе в Фукусиме, в которой в 2011 году произошла авария на АЭС.

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В первой секции эстафеты не будет зрителей для избежания большого скопления людей, однако зрителям на других участках эстафеты нужно буде носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Эстафета завершится 23 июля церемонией открытия международных спортивных соревнований — Олимпийских игр, которые проведут в Токио.

Олимпийские игры

Олимпийские игры в Токио должны были пройти в 2020 году, однако в марте прошлого года в Японии приняли решение перенести соревнования на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио будут проводить без зарубежных зрителей. Также на Олимпийские игры не пустят иностранных волонтеров.

Такие ограничения приняли в связи с пандемией коронавируса в Японии. Правительство в стране опасается распространения Covid-19 и его новых штаммов, которые еще не достаточно исследовали.

Источник: Devdiscourse