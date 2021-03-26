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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Где смотреть Украина — Финляндия в квалификации к ЧМ-2022

Во втором матче отбора на ЧМ-2022 сборная Украины дома примет команду Финляндии. Встреча состоится 28 марта в Киеве на арене НСК Олимпийский.

Україна - Фінляндія Яремчук

Начало матча в 21.45 по киевскому времени.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканалах ТРК Украина и Футбол 1. Также игру будет транслировать российский канал Матч! Футбол 3.

В повторе матч можно будет посмотреть 29 марта в 3.40 на канале Футбол 2.

Это будет третья встреча команд в истории. До этого сборные тоже встречались в отборе на ЧМ-2018 года. Тогда в обоих матчах фортуна была на стороне сине-желтых.

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В первых матчах отбора на ЧМ-2022 в группе D подопечные Андрея Шевченко разошлись ничьей с командой Франции в Сен-Дени, а финны сыграли вничью со сборной Боснии и Герцеговины 2:2.

Фото: УАФ

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