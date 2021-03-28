Сборная Украины в воскресенье, 28 марта, проведет второй матч в квалификационном отборе к чемпионату мира 2022 года, в котором подопечные Андрея Шевченко на стадионе НСК Олимпийский в Киеве сыграют против сборной Финляндии. Начало матча в 21.45 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Андрея Шевченко. На победу сборной Украины принимают ставки с коэффициентом 1.67. Успех финнов оценивают в 5.80. Ничейный результат встречи — 3.75.

На то, что сине-желтые первыми откроют счет в матче дают коэффициент 1.53, а на подопечных Маркку Канервы — 3.10. На то, что голов в матче зрители не увидят принимают ставки с коэффициентом 9.50.

Матч доверили судить румынской бригаде арбитров во главе с рефери Иштваном Ковачем. Ему будут ассистировать соотечественники: Василе Флорин Маринеску и Овидиу Артеня. Обязанности четвертого рефери исполнит Андрей Кивулете.

Это будет третья встреча команд в истории. До этому сборные тоже встречались в отборе на ЧМ-2018 года. Тогда в обоих матчах фортуна была на стороне сине-желтых.

В первых матчах отбора на ЧМ-2022 в группе D подопечные Андрея Шевченко разошлись ничьей с командой Франции в Сен-Дени, а финны вдома сыграли вничью со сборной Боснии и Герцеговины 2:2.

Фото: УАФ