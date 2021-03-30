Бывший чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко снова выйдет на ринг. Его следующим соперником станет японец Масаеси Накатани.

Об этом сообщил глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум.

— Ломаченко проведет бой с Накатани — парнем, который нокаутировал Вердехо. Мы уже обо всем договорились, этот поединок утвержден. Он состоится или в последнюю неделю июня или 10 июля, — заявил Арум.

Накатани входит в Топ-15 рейтингов WBC, IBF и WBO. У него 19 побед (13 — нокаутом). Однако у Накатани есть одно поражение в бою с Теофимо Лопесом.

Ломаченко — Лопес

18 октября Василий Ломаченко потерял все свои пояса в поединке против 23-летнего американца Теофимо Лопеса. Боксеры провели на ринге все 12 раундов, а судьи отдали единогласную победу Лопесу — 116:112, 119:109, 117:111.

21 октября стало известно, что Василий Ломаченко вышел на ринг с травмой плеча против американца Теофимо Лопесом. Промоутер украинца Боб Арум не знал о его травме.

Источник: Barbershop Conversations