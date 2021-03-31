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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Украина — Казахстан: прогноз букмекеров на матч отбора к ЧМ-2022

Сборная Украины в среду, 31 марта, проведет третий матч в квалификационном отборе к чемпионату мира 2022 года, в котором подопечные Андрея Шевченко на стадионе НСК Олимпийский в Киеве сыграют против сборной Казахстана. Начало матча в 21.45 по киевскому времени.

Бущан і Яремчук

По мнению букмекеров, абсолютными фаворитами матча являются подопечные Андрея Шевченко. На победу сборной Украины принимают ставки с коэффициентом 1.28. Успех казахов оценивают в 14.5. Ничейный результат встречи — 5.30.

На то, что сине-желтые первыми откроют счет в матче, дают коэффициент 1.17, а на подопечных Талгата Байсуфинова — 6.30. На то, что голов в матче зрители не увидят, принимают ставки с коэффициентом 14.0.

Матч доверили судить словенской бригаде арбитров во главе с рефери Матеем Югом. Ему будут ассистировать соотечественники: Матей Жунич, и Грега Кордеж. Обязанности четвертого рефери исполнит Славко Винчич.

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Это будет пятая встреча команд в истории. До этого сборные встречались в отборе на чемпионат Европы. Во всех матчах фортуна была на стороне сине-желтых.

Подопечные Андрея Шевченко стартовали в отборе на ЧМ-2022 ничьей с действующими чемпионами мира французами 1:1, а во втором матче упустили победу на последних минутах в игре со сборной Финляндии.

Фото: УАФ

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