Сборная Украины в среду, 31 марта, проведет третий матч в квалификационном отборе к чемпионату мира 2022 года, в котором подопечные Андрея Шевченко на стадионе НСК Олимпийский в Киеве сыграют против сборной Казахстана. Начало матча в 21.45 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, абсолютными фаворитами матча являются подопечные Андрея Шевченко. На победу сборной Украины принимают ставки с коэффициентом 1.28. Успех казахов оценивают в 14.5. Ничейный результат встречи — 5.30.

На то, что сине-желтые первыми откроют счет в матче, дают коэффициент 1.17, а на подопечных Талгата Байсуфинова — 6.30. На то, что голов в матче зрители не увидят, принимают ставки с коэффициентом 14.0.

Матч доверили судить словенской бригаде арбитров во главе с рефери Матеем Югом. Ему будут ассистировать соотечественники: Матей Жунич, и Грега Кордеж. Обязанности четвертого рефери исполнит Славко Винчич.

Это будет пятая встреча команд в истории. До этого сборные встречались в отборе на чемпионат Европы. Во всех матчах фортуна была на стороне сине-желтых.

Подопечные Андрея Шевченко стартовали в отборе на ЧМ-2022 ничьей с действующими чемпионами мира французами 1:1, а во втором матче упустили победу на последних минутах в игре со сборной Финляндии.

Фото: УАФ