В социальных сетях пользователи активно обсуждают эпизод с матча отбора к чемпионату мира 2022 года между Словакией и Россией.

Во время пропущенного гола от словаков в первом тайме двое защитников российской команды Георгий Джикия и Марио Фернандес не могли выбраться из объятий друг друга.

Оба защитника следили за полетом мяча и приняли друг друга за игрока соперника. Когда они столкнулись, то вступили в единоборство, которое больше напоминало объятия. В этот момент Милан Шкриньяр поразил ворота Антона Шунина.

Пользователей развеселило такое поведение футболистов сборной России и это вылилось в иронические шутки и мемы.

Некоторые поклонники футбола писали, что подобное видели впервые: Думал, что принципиально нового в футболе уже не увижу. Но объятия Фернандеса и Джикии во время первого гола словаков, дают определенную надежду; Найди того, кто будет держаться за тебя так же крепко, как Джикия за Марио; Джикия и Марио забыли, что они на поле, а не в отеле.

Джикия и Марио Фернандес — Это Любовь pic.twitter.com/0U5ydfPbAP — Eugene Kartashov (@EugeneKartashov) March 30, 2021

Джикия и Фернандес в момент гола. pic.twitter.com/T7NIbS7DmM — Maxim Karpenko (@petromercury) March 30, 2021

Джикия с Фернандесом в штрафной pic.twitter.com/3rG9mCj9KQ — Чарльсон из села Карачарово (@pashafcsm060588) March 30, 2021

Сама игра завершилась домашней победой сборной Словакии над сборной Россией со счетом 2:1.

Сегодня, 31 марта, свой третий матч в отборе на ЧМ-2022 проведет сборная Украины. В Киеве подопечные Шевченко будут принимать команду Казахстана.

Факты ICTV рассказывали, где можно посмотреть игру Украина — Казахстан.