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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Защитников сборной России высмеяли за объятия во время пропущенного гола

В социальных сетях пользователи активно обсуждают эпизод с матча отбора к чемпионату мира 2022 года между Словакией и Россией.

Джикия и Фернандес обнимашки

Во время пропущенного гола от словаков в первом тайме двое защитников российской команды Георгий Джикия и Марио Фернандес не могли выбраться из объятий друг друга.

Оба защитника следили за полетом мяча и приняли друг друга за игрока соперника. Когда они столкнулись, то вступили в единоборство, которое больше напоминало объятия. В этот момент Милан Шкриньяр поразил ворота Антона Шунина.

Пользователей развеселило такое поведение футболистов сборной России и это вылилось в иронические шутки и мемы.

Некоторые поклонники футбола писали, что подобное видели впервые: Думал, что принципиально нового в футболе уже не увижу. Но объятия Фернандеса и Джикии во время первого гола словаков, дают определенную надежду; Найди того, кто будет держаться за тебя так же крепко, как Джикия за Марио; Джикия и Марио забыли, что они на поле, а не в отеле.

Сама игра завершилась домашней победой сборной Словакии над сборной Россией со счетом 2:1.

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