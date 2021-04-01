После каждого моего матча приходят пожелания смерти — Илья Марченко

Первая ракетка Украины в мужском теннисе Илья Марченко в феврале выиграл турнир в итальянском городе Бьелла, в финале обыграв экс-первую ракетку мира британца Энди Маррея.

В эксклюзивном интервью для Фактов ICTV Илья Марченко рассказал о своих планах, справедливо ли распределение призовых у женщин и мужчин, сколько надо теннисисту-профессионалу для подготовки и почему не изменил резиденцию в ATP с Донецка на Братиславу.

— Я знаю, что у вас были проблемы со здоровьем, не было ли у вас мыслей заканчивать играть в теннис?

— Я для себя решил, что окончание моей карьеры — это будет не мое решение, скорее всего это будет какая-то травма, из-за которой я просто не смогу вернуться. А мне уже третий раз буквально приходится подниматься этими ступенями рейтинга. И вот я сейчас вижу, что я набираю обороты и будто последний рывок, но я не молодой, травм хватает и все время что-то болит. Каждую неделю какие-то новые проблемы вылезают, и уже трудно терпеть боль с каждым днем.

Конечно, рано или поздно закончить карьеру придется, но опять же, когда — это уже будет решать мое тело, как долго я смогу играть — настолько долго буду.

— Сейчас вы насколько готовы выносить пьятисетовые матчи, чтобы играть на Grand Slam?

— В каких-то аспектах лучше, в каких-то хуже. Я бы сказал, на 70%.

— Ваш лучший результат на Grand Slam — это 1/8 финала на US Open. Как хотелось бы себя проявить в этом турнире, какова ваша личная цель?

— Я не ставлю никаких целей потому, что очень часто все зависит не от меня. Вот я был в хорошей форме в квалификации в Австралии, но буквально за несколько дней до начала меня начало беспокоить колено, я восстановил его, насколько это возможно, но это было не то. И было очень грустно, что столько времени подготовки ушло впустую. Как бы я не сыграл на том уровне, на котором мог, потом эта вся работа вылилась в результаты на челлендже, победу в Бьелле, и вообще там по процентному соотношению в этом году на челлендже я едва ли не третий или второй.

— Какие дальше турниры рассматриваете в этом сезоне, конечно, если карантин все не остановит?

— Сейчас непонятный календарь. Сейчас будет на грунтах — не самая любимая часть сезона. Поэтому я буду играть необходимый минимум, потом уже готовиться к траве и к харду, где я рассчитываю набирать очки.

— Вы не раз говорили, что система распределения призовых между женщинами и мужчинами — этонедостаточно справедливо. Какая сейчас существует система распределения призовых денег для поддержки спортсменов с низким рейтингом?

— У нас очень сильная разница. Победители, кроме призовых, еще получают гарантии за приезд на турнир, они получают контракты, маркетинг, все. А на игроков, которые ниже, уже меньше обращают внимания. И ATP меньше работает на то, чтобы их как-то продвигать.

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— Может ли случиться такая ситуация, что топовые игроки создадут свою Лигу чемпионов, и будут между собой играть и собирать все сливки с рекламодателей?

— Лигу чемпионов они создать могут, но вопрос в том, насколько долго людям она будет интересна, то есть это все-таки одни и те же лица, они могут в какой-то момент надоесть и посчитают, что другие лучше.

То есть это все хорошо, но возьмем Джоковича без других 2 тыс. игроков — его бы не было просто, вот уберите 2 тыс. игроков — и кого он будет обыгрывать? Если они будут играть тогда друг с другом — это будет интересно может месяц или два, но потом это надоест.

Как зрителю, мне очень не нравится, что все время одни и те же играют в финале. Я не смотрю, я уже видел матчи Джокович — Надаль сотни раз, и ничего нового там нет. Они вечно играть не будут, хотя играют уже достаточно долго.

— А что касается денег, сколько надо теннисисту-профессионалу для того, чтобы достойно готовиться? Ну вот ваш необходимый минимум?

— Я не знаю, сколько — это очень зависит от страны, где ты живешь, очень много факторов. Если бы я хотел full-time тренера, то это где-то $100 тыс. в год, вот сейчас у меня есть тренер в Братиславе, но я его с собой не вожу, потому что это сейчас дорого и я столько не зарабатываю. Где-то приходится экономить и такие способы экономии ищут все игроки, кто не в топ-100. Просто они все не могут себе позволить: иметь ту же команду, как те игроки, и эта разница все увеличивается.

Если ты лучше готовишься и у тебя лучшая команда, то ты будешь лучше выступать и, выходит, этот разрыв все время случается, поэтому здесь тоже надо смотреть на чем экономить. К примеру, американская, австралийская или британские федерации очень богатые — у них есть Grand Slam, они гораздо больше могут помогать своим игрокам и проводить турниров и тому подобное.

Получить wildcard, даже находясь в сотне на Challenger, нереально — никто тебе его не даст просто так. Они дают или своим, или потому, что есть большие менеджеры, которые решают эти вопросы. Я не получил ни одного wildcard в основу челенджа при том, что я был топ-50 и играл в четвертом круге US Open. Грубо говоря, если бы я был французом, то у меня было бы гораздо больше возможностей играть на Grand Slam в основе.

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— Сергей Стаховский уже сделал свой бренд, стал виноделом. Думаете ли вы о собственном бизнесе? Или о дополнительном виде доходов?

— Я особо не раздумывал, что буду делать после карьеры. Скорее всего, буду тренировать. А где — не имеет значения. Я свободный человек, могу поехать куда угодно, и у меня сейчас есть хобби. У меня есть YouTube-канал, в свободное время им занимаюсь, никаких планов по зарабатыванию на нем у меня нет, но если получится, то почему нет. Сейчас мне просто это нравится.

Это юмористический теннисный канал о жизни в туре, о Challenger, о Кубке Дэвиса, вот у меня получилось недавно видео Кубок Дэвиса. Все с юмором. Я делаю все сам, начиная от съемки, пишу сценарий, но не ждите там каких-то невероятных шуток, потому что, все-таки, это тяжелый труд их придумывать. Хорошим стенд-ап комикам шутки пишет целая команда, но я стараюсь делать, что могу, и стараюсь развиваться.

Если сравнивать первое видео, и то, что я делаю сейчас, разницу видно невооруженным глазом. Такое хобби мне нравится — учиться делать многие вещи, а до этого понятия не имел, как редактировать видео, делать съемки, ставить свет и прямо сейчас этим занимаюсь в свободное время.

— Вы живете за границей, в Братиславе у вас резиденция? Как часто вы бываете в Украине, кто у вас там из родных остался?

— В Украину я приезжаю только играть Кубок Дэвиса, тем более сейчас с этой пандемией… Но и до этого я не часто приезжал. У меня родители, брат приезжают в Братиславу, когда есть возможность, они любят приезжать. С братом мы увиделись в последний раз в Запорожье, когда мы играли Кубок Дэвиса, он приезжал тоже.

Живу постоянно в Братиславе, там тренируюсь, проще добираться на турниры, и в целом для тенниса гораздо легче все. Прежде чем поехать за границу, я жил в Донецке, так и вернуться сейчас не могу — вот это, наверное, единственное место, куда бы я хотел вернуться.

— А общаетесь вы с кем-то из друзей с Донецка? Поддерживаете ли отношения? Как вы сами относитесь к ситуации, которая сложилась на Востоке?

— Большинство моих знакомых, с которыми я более или менее часто общаюсь — все уехали из Донецка. Поэтому там никого нет, но тренер по фитнесу остался, только очень-очень редко как-то переписываемся, не знаю, трудно мне спрашивать, что там и как, понятно, что не все идеально.

У меня там квартира есть, резиденция у меня в ATP стоит Донецк, я нарочно попросил, чтобы мне не меняли на Братиславу, чтобы хоть как-то люди обращали внимание, что там ничего не закончилось. Мое отношение простое: Донецк — это Украина, и я буду рад, когда все образуется.

— Расскажите, пожалуйста, о своей семье, жене, ребенке. Просто личной информации о вас очень немного.

— А ее нет не просто так. Потому что я не хочу это как-то сильно афишировать, ведь что после каждого матча мне приходят сообщения, пожелания смерти: мы тебя найдем, покалечим — это реалии спорта, реалии социальных сетей сегодня. Люди, которые такое делают — у них не все в порядке, видимо, с головой.