В Украине состоялся второй матч 20-го тура чемпионата Украины по футболу среди клубов Премьер-лиги. Мариуполь обыграл Ингулец со счетом 4:3.

Впечатляющий матч между украинскими футбольными клубами состоялся на стадионе Металлист в Харькове.

Первый гол забил футбольный клуб Мариуполь — Артем Бондаренко реализовал пенальти, а затем дальним ударом оформил дубль.

Ингулец решил не отставать — нападающий Михаил Плохотнюк сравнял счет, а уже через две минуты Илья Коваленко забил гол на счет команды.

Однако настойчивый Артем Бондаренко оформил хет-трик, реализовав еще один 11-метровый удар. Левый защитник Мариуполя Петр Стасюк забил гол на счет Мариуполя.

Футболист Илья Шевцов реализовал пенальти, однако надежда Ингульца на выигрыш исчезла так же, как и появилась. Таким образом футбольный клуб Мариуполь (21 очков) поднялся на девятую строчку УПЛ, а Ингулец (19 баллов) — десятый.

Чемпионат Украины по футболу

В рамках 20-го тура Украинской Премьер-лиги Рух принимает Зарю, Мариуполь встретится с Ингульцем, а Десна сыграет с Олимпиком.

Мариуполь обыграл Ингулец со счетом 4:3, однако два матча 20-го тура УПЛ еще пройдут 3 апреля. Читайте новости футбола на Фактах ICTV.

Фото: Украинская Премьер-лига