6 апреля мадридский Реал принимал Ливерпуль в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/2021.

Встреча состоялась на стадионе Альфредо Ди Стефано и завершилась со счетом 3:1.

Уже на 13-й минуте матча у Винисиуса Жуниора из Реала была прекрасная возможность открыть счет. Выпрыгнув выше всех в штрафной площадке, он мощно пробил головой по воротам, но мяч пролетел мимо правой штанги.

Однако уже через 14 минут футболист принес мадридцам первый гол, совершив блестящий удар в нижний левый угол ворот.

Автором второго гола для команды Реал стал Асенсио. Спортсмен подхватил пас и перебросил мяч над вратарем Ливерпуля Алиссоном на 36-й минуте.

На 51-й минуте счет открыл Ливерпуль. Мохамед Салах слабым, но точным ударом отправил мяч в сетку рикошетом от перекладины.

Рефери пересмотрел эпизод с помощью видеосистемы VAR и оставил в силе свое решение.

Через 10 минут мадридец Тони Кроос откликнулся на точную передачу в штрафной и сразу сильно пробил по воротам, но мяч пролетел высоко над перекладиной.

На 63-й минуте ливерпулец Садио Мане выполнил опасный пас в штрафную и попытался вывести партнера по команде на удобную для удара позицию, но его передачу перехватил один из защитников.

Уже через две минуты представитель Реала Модрич передал мяч партнеру по команде Винисиусу Жуниору. Тот нанес удар в правый нижний угол ворот, после чего счет стал 3:1.

Матч Реал – Ливерпуль в Лиге чемпионов-2018

В мае 2018 года Реал Мадрид и Ливерпуль сошлись в Киеве на НСК Олимпийский в финале Лиги чемпионов-2018.

Тогда встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу Реала. Тогда мадридцы выиграли третий Кубок чемпионов подряд.

Подробнее о матче Реал – Ливерпуль в Лиге чемпионов-2018 читайте в материале Фактов ICTV.