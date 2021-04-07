Экс-форвард донецкого Шахтера Луис Адриано 1 апреля сдал положительный тест на коронавирус. Однако он нарушил режим самоизоляции, чтобы поехать в торговый центр забрать маму.

— Я заражался вирусом ранее, у меня нет никаких симптомов, у меня даже есть антитела, но есть правила, установленные клубом. Мне приказали находиться на изоляции у себя дома, но вчера я поехал в торговый центр, чтобы забрать свою мать, которая не умеет водить. Я не выходил из машины и был в маске, — рассказал футболист.

Однако по дороге он сбил велосипедиста. Спортсмен сразу вызвал скорую и оказал пострадавшему первую помощь.

— Все закончилось тем, что я попал в ДТП: в мою машину на выезде из парковки въехал велосипед. Я все время оставался в маске и держал дистанцию, но я не мог не оказать помощь пострадавшему человеку. Все хорошо. Так, мне не стоило выходить из дома, я допустил ошибку, признаю, — отметил Адриано.

E o Luiz Adriano que acidentalmente atropelou um pedestre hoje, graças a Deus não foi nada grave pic.twitter.com/4MDDk27408 — denoca (@magodeeh) April 6, 2021

Фернандо Алонсо сбила машина