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Факты / Спорт
Євгенія Шапоренко |

Экс-форвард Шахтера Луис Адриано нарушил самоизоляцию и сбил велосипедиста

Экс-форвард донецкого Шахтера Луис Адриано 1 апреля сдал положительный тест на коронавирус. Однако он нарушил режим самоизоляции, чтобы поехать в торговый центр забрать маму.

Луис Адриано

— Я заражался вирусом ранее, у меня нет никаких симптомов, у меня даже есть антитела, но есть правила, установленные клубом. Мне приказали находиться на изоляции у себя дома, но вчера я поехал в торговый центр, чтобы забрать свою мать, которая не умеет водить. Я не выходил из машины и был в маске, — рассказал футболист.

Однако по дороге он сбил велосипедиста. Спортсмен сразу вызвал скорую и оказал пострадавшему первую помощь.

— Все закончилось тем, что я попал в ДТП: в мою машину на выезде из парковки въехал велосипед. Я все время оставался в маске и держал дистанцию, но я не мог не оказать помощь пострадавшему человеку. Все хорошо. Так, мне не стоило выходить из дома, я допустил ошибку, признаю, — отметил Адриано.

Фернандо Алонсо сбила машина

Испанский гонщик, двукратный чемпион мира по автогонкам в классе Формула-1 Фернандо Алонсо попал в ДТП во время велотренировки.

Происшествие случилось неподалеку от Лугано (Швейцария).

Рентгеновские снимки показали, что у 39-летнего гонщика перелом челюсти и повреждения зубов.

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