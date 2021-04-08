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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

ПСЖ в Мюнхене перестрелял Баварию в первом матче 1/4 финала ЛЧ

Мюнхенская Бавария принимала французский ПСЖ в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/21. Встреча состоялась в Мюнхене на стадионе Альянц Арена и завершилась со счетом 3:2 в пользу парижан.

Бавария - ПСЖ ЛЧ

Уже на третьей минуте встречи форвард гостей Килиан Мбаппе шокировал хозяев поля. Француз оказался в штрафной после паса от Неймара и отправил мяч в правый нижний угол ворот.

В середине первой половины встречи Маркиньос удвоил преимущество парижан, отправив мяч в сетку ворот Мануэля Нойера.

Сократил открыл в счете экс-игрок ПСЖ Эрик Шупо-Мотинг перед свистком на перерыв. Сначала Павар забросил мяч в штрафную, где Шупо-Мотинг высоко выпрыгнул и пробил головой в левый угол ворот без шансов для Кэйлора Наваса.

Баварцы живо начали вторую половину матча и быстро сумели восстановить паритет в игре. Киммих со стандарта выполнил подачу на Томаса Мюллера, который высоко выпрыгнул и с близкого расстояния головой пробил. Мяч после его удара срикошетил в сетку от левой стойки.

Однако Мбаппе не хотел мириться с таким положением команд и через восемь минут оформил дубль, установив окончательный счет на табло.

Ответный матч команд состоится 13 апреля в Париже на Парк де Пренс.

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Стартовые составы:

Бавария: Нойер, Павар, Зюле, Алаба, Эрнандес, Киммих, Горецка, Зане, Мюллер, Коман, Шупо-Мотинг.

ПСЖ: Навас, Дагба, Маркиньос, Кимпембе, Диалло, Гейе, Данило, Дракслер, Ди Мария, Неймар, Мбаппе.

Интересно, что именно эти две команды меньше года назад сформировали пару финалистов Лиги чемпионов сезона-2019/20. В финале, который состоялся в августе на Эштадиу да Луш в Лиссабоне, минимальную победу со счетом 1:0 праздновали баварцы.

Единственный гол в матче забил Кингсли Коман, а для ПСЖ тот финал ЛЧ стал первым в истории на турнире.

 

Фото: Getty Images

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