Рейтинг ФИФА: Украина сохранила место в топ-25

Сборная Украины по футболу занимает 24-ю строчку в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

В активе сине-желтых 1 515 очок. Первая пятерка рейтинга — без изменений. Его возглавляет сборная Бельгии, следом идут Франция, Бразилия, Англия и Португалия.

В конце марта сборная Украины провела три матча в отборе к чемпионату мира 2022 года.

Сначала подопечные Шевченко разошлись ничьей с командой Франции в Сен-Дени (1:1), а затем в Киеве с таким же ничейным счетом сыграли с командами Финляндии и Казахстана.

Соперники сборной Украины на Евро-2020 занимают следующие места: Нидерланды — 16-е, Австрия — 23-я, Северная Македония — 62.



















Сборная Украины удержалась в топ-25 рейтинга ФИФА / 5 фотографий

Матчи Украины на Евро-2020

Сборная Украины во время групповой стадии чемпионата Европы по футболу-2020 минимум два матча проведет со зрителями.

Речь идет о двух играх в Бухаресте, где сине-желтые должны сыграть с командами Австрии и Северной Македонии.