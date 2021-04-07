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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Сборная Украины удержалась в топ-25 рейтинга ФИФА

Сборная Украины по футболу занимает 24-ю строчку в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

Франция Украина

В активе сине-желтых 1 515 очок. Первая пятерка рейтинга — без изменений. Его возглавляет сборная Бельгии, следом идут Франция, Бразилия, Англия и Португалия.

В конце марта сборная Украины провела три матча в отборе к чемпионату мира 2022 года.

Сначала подопечные Шевченко разошлись ничьей с командой Франции в Сен-Дени (1:1), а затем в Киеве с таким же ничейным счетом сыграли с командами Финляндии и Казахстана.

Соперники сборной Украины на Евро-2020 занимают следующие места: Нидерланды — 16-е, Австрия — 23-я, Северная Македония — 62.

  • Рейтинг ФИФА: Украина сохранила место в топ-25
  • Рейтинг ФИФА: Украина сохранила место в топ-25
  • Рейтинг ФИФА: Украина сохранила место в топ-25
  • Рейтинг ФИФА: Украина сохранила место в топ-25
  • Рейтинг ФИФА: Украина сохранила место в топ-25
  • Рейтинг ФИФА: Украина сохранила место в топ-25
  • Рейтинг ФИФА: Украина сохранила место в топ-25
  • Рейтинг ФИФА: Украина сохранила место в топ-25
  • Рейтинг ФИФА: Украина сохранила место в топ-25
  • Рейтинг ФИФА: Украина сохранила место в топ-25
Сборная Украины удержалась в топ-25 рейтинга ФИФА / 5 фотографий

Матчи Украины на Евро-2020

Сборная Украины во время групповой стадии чемпионата Европы по футболу-2020 минимум два матча проведет со зрителями.

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Речь идет о двух играх в Бухаресте, где сине-желтые должны сыграть с командами Австрии и Северной Македонии.

Источник: FIFA

Фото: Getty Images

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