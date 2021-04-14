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Факты / Спорт
Юлія Захарченко |

Челси проиграл Порту в ответном матче, но все равно вышел в полуфинал ЛЧ

13 апреля футбольный клуб Порту принимал Челси в рамках второго матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/2021.

Челсі - Порту

Встреча состоялась на футбольном стадионе Рамон Санчес Писхуан в Севилье в Испании и завершилась со счетом 0:1 в пользу Порту.

Первый тайм этого матча завершился ничьей. Марко Груич (Порту) пробил на удачу с дальней дистанции, но его удар заблокировал один из игроков защиты футбольного клуба Челси.

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Второй матч также отличился несколькими хорошими попытками начать отсчет счета. Сержиу Оливейра (Порту) выполнил угловой удар, но Эдуард Мэнди предусмотрел к чему это может привести и ликвидировал опасность.

Маруланда Фернандо Луис Диас (Порту) сбил соперника в попытке забить первый заветный гол, получив за это желтую карточку от рефери.

Единственный и победный гол забил Мехди Тареми (Порту), который спокойно переиграл вратаря. Он был решительно настроен добраться до мяча в штрафной площадке и в акробатическом прыжке нанес качественный удар ножницами.

Первая игра между профессиональными командами состоялась 7 апреля. Челси хлопнул Порту на выезде со счетом 2:0, а в этом матче проиграл со счетом 0:1. Челси по сумме двух матчей стал полуфиналистом Лиги Чемпионов.

Лига чемпионов-2020/21

7 апреля Порту принимал Челси в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча состоялась в Севилье в Испании и завершилась победой Челси.

Лига чемпионов УЕФА сезона-2020/21 стартовала 20 октября. Футбольный турнир должен был начаться раньше, однако он стартовал позже из-за пандемии коронавируса. Профессиональные спортсмены ведут заядлую борьбу за главный клубный трофей Европы.

Финальный матч состоится 29 мая 2021 года в Стамбуле на стадионе Ататюрк. По предварительным данным, стадион сможет вместить около 76 тыс. зрителей, однако еще не известно будут ли какие-то ограничения в связи с пандемией коронавируса.

Факты ICTV опубликовали результаты и расписание матчей Лиги чемпионов 2020/21, чтобы можно было отследить, когда состоится следующий матч профессиональных спортсменов.

Фото: Getty Images

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