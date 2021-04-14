13 апреля футбольный клуб Порту принимал Челси в рамках второго матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/2021.

Встреча состоялась на футбольном стадионе Рамон Санчес Писхуан в Севилье в Испании и завершилась со счетом 0:1 в пользу Порту.

Первый тайм этого матча завершился ничьей. Марко Груич (Порту) пробил на удачу с дальней дистанции, но его удар заблокировал один из игроков защиты футбольного клуба Челси.

Второй матч также отличился несколькими хорошими попытками начать отсчет счета. Сержиу Оливейра (Порту) выполнил угловой удар, но Эдуард Мэнди предусмотрел к чему это может привести и ликвидировал опасность.

Маруланда Фернандо Луис Диас (Порту) сбил соперника в попытке забить первый заветный гол, получив за это желтую карточку от рефери.

Единственный и победный гол забил Мехди Тареми (Порту), который спокойно переиграл вратаря. Он был решительно настроен добраться до мяча в штрафной площадке и в акробатическом прыжке нанес качественный удар ножницами.

Первая игра между профессиональными командами состоялась 7 апреля. Челси хлопнул Порту на выезде со счетом 2:0, а в этом матче проиграл со счетом 0:1. Челси по сумме двух матчей стал полуфиналистом Лиги Чемпионов.

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Лига чемпионов-2020/21

7 апреля Порту принимал Челси в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча состоялась в Севилье в Испании и завершилась победой Челси.

Лига чемпионов УЕФА сезона-2020/21 стартовала 20 октября. Футбольный турнир должен был начаться раньше, однако он стартовал позже из-за пандемии коронавируса. Профессиональные спортсмены ведут заядлую борьбу за главный клубный трофей Европы.

Финальный матч состоится 29 мая 2021 года в Стамбуле на стадионе Ататюрк. По предварительным данным, стадион сможет вместить около 76 тыс. зрителей, однако еще не известно будут ли какие-то ограничения в связи с пандемией коронавируса.

Факты ICTV опубликовали результаты и расписание матчей Лиги чемпионов 2020/21, чтобы можно было отследить, когда состоится следующий матч профессиональных спортсменов.