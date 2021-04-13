Бокс на территории киберспорта: Ultimate Boxing Fight в Киеве раздвинул рамки традиционного спорта

10 апреля в столице на киберспортивной арене прошел вечер рейтинговых боксерских поединков со спортсменами из нескольких стран Европы.

В субботу вечером в Киеве прошли сразу восемь рейтинговых боев под эгидой Ultimate Boxing Fight.

Организовали мероприятие USYK-17 PROMOTION в лице чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Александра Усика и киберспортивный медиахолдинг WePlay Esports в лице управляющих партнеров Олега Крота и Юрия Лазебникова.

16 спортсменов разных весовых категорий из Украины, Великобритании, Венгрии, Хорватии, Беларуси и Грузии показали динамичный бокс. Трое отправили соперников в нокаут.

В топ-поединке вечера встретились одессит Рамиль Гаджиев и Иван Мурашкин из Беларуси. Несмотря на больший опыт и желание Рамиля быстро расправиться с оппонентом, бой продлился восемь положенных раундов.

Затянутости не было: соперники держали одинаковый темп, Мурашкин технично отвечал на частые атаки и всячески пытался перехватить первенство. Но чемпион Олимпийских игр-2014 Гаджиев все же перебоксировал белоруса.

В первом соглавном бою киевлянин Даниэль Лапин спокойно оставил на дистанции венгра Аттилу Короса. Во втором же всех удивил экс-кикбоксер Цотне Рогава из Одессы.

После недолгих присматриваний к Петеру Мрвалжу из Хорватии тяжеловес отправил тому прямой в живот. Нокаут и успешный дебют на профессиональном ринге.

Коротко об остальных парах:

Сергей Гук из Львова ярким нокаутом победил Андрея Руденко из Киева;

Мирослав Ищенко (Херсон) успешно дебютировал, обойдя Александра Бенидзе (Киев);

Роберт Мартон (Харьков), также впервые вышедший в pro-ринг, победил по очкам Паату Адуашвили (Грузия);

Лондонец Зак Челли технически нокаутировал Богдана Гаркавого из Александрии;

Нодир Бахшиев (Борисов, Беларусь) пережал характером Шона Феннела (Манчестер).

Возможности пространства позволили легко трансформировать его под физические поединки. Картинка трансляции от этого только ожила, в том числе и благодаря дополнительным визуальным эффектам от продакшн-команды.

Мероприятие прошло со всеми мерами предосторожности и без зрителей на арене. Всем физически присутствующим предварительно сделали ПЦР-тесты.

Трансляцию на английском провели Twitch-канал WePlay Ultimate Fighting League и стриминговая платформа DAZN, на украинском — телеканал Xsport и YouTube-канал USYK17.

Больше деталей о боях здесь.

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40 украинских ветеранов будут соревноваться с командами США, Канады, Австралии, Нидерландов, Великобритании, Грузии, Дании.

Фото: Ultimate Boxing Fight