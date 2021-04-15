Ливерпуль принимал Реал Мадрид в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2020/21. Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе Энфилд и завершилась ничьей со счетом 0:0.

Со стартовых минут подопечные Юргена Клоппа ринулись вперед. Уже на третьей минуте матча Мохаммед Салах получил пас от партнера и пробил по центру, но с ударом легко справился Тибо Куртуа.

Затем из пределов штрафной пробил Джеймс Милнер. Мяч после его удара летел в правую девятку, но бельгийский кипер галактикос снова выручил.

Прежде чем уйти на перерыв хорошие возможности упустили Салах и Жоржиньо Вейналдум: египтянин и голландец пробили выше ворот.

Во втором тайме Куртуа пришлось спасать свои команды уже после удара Роберто Фирмино, который бил в правый угол ворот.

Также две хорошие возможности были у футболистов королевского клуба. На 66-й минуте близок к голу был Винисиус, но мяч после его удара оказался у Алисона.

А за десять минут до конца игры Карим Бензема попытался замкнуть передачу от партнера головой, но мяч пролетел чуть выше ворот.

Несмотря на ничейный результат по итогам двух матчей в следующую стадию 1/2 финала вышел мадридский Реал, который в полуфинале сыграет с лондонским Челси.

Ливерпуль: Алисон, Робертсон, Филлипс, Кабак, Александр-Арнольд, Фабинью, Вейналдум, Милнер, Мане, Салах, Фирмино.

Алисон, Робертсон, Филлипс, Кабак, Александр-Арнольд, Фабинью, Вейналдум, Милнер, Мане, Салах, Фирмино. Реал: Куртуа, Милитао, Начо, Мэнди, Вальверде, Кроос, Каземиро, Модрич, Асенсио, Винисиус, Бензема.

В первом матче, который прошел 6 апреля в Мадриде на стадионе Альфредо ди Стефано, Реал обыграл Ливерпуль со счетом 3:1.

За сливочных отметился дублем Винисиус, еще один гол забил Марко Асенсио. За красных забивал Мохаммед Салах.