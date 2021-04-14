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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

УАФ пожизненно дисквалифицировала 26 украинских футболистов, выступавших за “ДНР” и “ЛНР”

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ рассмотрел дела граждан Украины, которые выступали за сборные команды “ЛНР” и ДНР”.

Востокуголь ЛНР сєпари

Относительно 26 футболистов, которые выступали за сборные “ДНР” и “ЛНР” было применено максимальное наказание — пожизненное отстранение от любой футбольной деятельности.

Решение ввели в отношении следующих лиц: Гарненко С. А, Федотов Е. А., Пархоменко А.А., Охмат Е. И., Томазов С. С., Махно Я. М., Лагода А. А., Бессалов А. Л., Фролов В. В., Асьмаев С. В., Белавин М. Е., Жаром С. С., Ткачев А. С., Рябчинский В. С., Варванин А. А., Майборода А. А. Коновалов Р. В., Яковленко О. В., Еремин А. В., Циндрик С. А., Рудницкий И. В., Бебенин В. М., Дрига С. С., Наумов Е. С., Захаров Н. А., Зубахин И. А.

Перечисленные лица могут обжаловать это решение в Апелляционном комитете УАФ не позднее десяти дней с момента получения текста решения с мотивировочной частью.

Девять украинских футболистов в составе команды “ДНР” приняли участие в турнире против сборной команды из так называемой Республики Абхазия. Игра состоялась в грузинском городе Сухуми в сентябре 2020 года.

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Еще 17 граждан Украины в составе команды Восток-уголь из “ЛНР” принимали участие в турнире “Лига братских народов”, который проходил 8-12 декабря 2020 года в Сухуми.

Источник: УАФ

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