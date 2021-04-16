Стали известны все полуфиналисты Лиги Европы 2020/21. В полуфинальных матчах европейского турнира сыграют Манчестер Юнайдет, Арсенал, Вильярреал и Рома.

По результатам 1/4 Лиги Европы борьбу за кубок завершили Славия, Динамо Загреб, Аякс и Гранада. Поединки закончились с такими счетами:

Манчестер Юнайдет — Гранада 2: 0 (4:0);

— Гранада 2: 0 (4:0); Вильярреал — Динамо Загреб 2: 1 (3:1);

— Динамо Загреб 2: 1 (3:1); Рома — Аякс 1:1 (3:2);

— Аякс 1:1 (3:2); Славия — Арсенал 0:4 (1:5).

Команды встретятся, чтобы бороться за место в финале, 29 апреля и 6 мая. МЮ сыграет с Ромой, а Вильярреал с Арсеналом. Победителей ожидает финальная игра в городе Гданьск (Польша) 26 мая.

Динамо и Шахтер в Лиге Европы

18 марта две украинские команды — Шахтер и Динамо выбыли из розыгрыша Лиги Европы. Донецкий Шахтер уступил итальянской Роме по результатам двух матчей (0:3).

Киевское Динамо в двух поединках проиграло испанскому Вильярреалу (0:4).