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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Гол Малиновского принес победу Аталанте над Ювентусом в Серии А

Аталанта принимала туринский Ювентус в матче 31-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла на стадионе Атлети Адзурри в Бергамо и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Руслан Маліновський Аталанта

Единственный гол на 87-й минуте матча забил украинский хавбек бергамасков Руслан Малиновский, который вышел на замену во второй половине встречи.

Украинец пробил с границы штрафной и мяч рикошетом от игрока бьянконери залетел в сетку ворот Войцеха Щенсны.

Еще один украинский полузащитник Аталанты Виктор Коваленко весь матч провел на скамейке запасных. Из-за травмы вне игры остался звездный форвард гостей Криштиану Роналду.

Победа позволила Аталанте (64) подняться на третью строчку турнирной таблице чемпионата Италии, сместив на четвертое место Ювентус (62). В первом круге Ювентус дома сыграл вничью (1:1) с Аталантой.

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Интересно, что для Аталанты это первая победа над Ювентусом в Серии А с февраля 2001 года.

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА Аталанта дошла до 1/8 финала, где уступила по сумме двух матчей (4:1) мадридскому Реалу.

Фото: Getty Images

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